Генштаб сообщил об отраженных атаках оккупантов на Донбассе и уничтоженной российской технике за сутки 25 октября, 08:02 Генштаб сообщил, что сейчас происходит на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 25 октября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, пяти складов боеприпасов и девяти зенитных ракетных комплексов.

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На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета Ка-52 Аллигатор, бомбардировщик Су-24М, два БпЛА Орлан-10 и БпЛА Shahed-131.



Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию ​​Зоопарк и два других важных объекта.

По уточненной информации, в последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

