При отступлении из Херсонской области оккупанты минируют инфраструктуру и терроризируют жителей — Генштаб 5 октября, 08:01 Генштаб рассказал, как оккупанты отступают из Херсонской области (Фото:Генштаб)

В Херсонской области при отступлении российские оккупанты минируют объекты инфраструктуры и терроризируют местных жителей.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 5 октября.

«Во время оставления противником населенных пунктов Херсонской области враг минует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей», — говорится в сообщении.

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Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и шесть авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов, в частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

Обстрелы фиксировались:



на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;

на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное;

на Бахмутском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Водяного, Марьинки, Новополя, Ольговского, Первомайского;

на Южнобугском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии были зафиксированы в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безимянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.