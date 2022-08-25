Бои на Донбассе: Генштаб сообщил о неудачных попытках наступления оккупантов 25 августа, 07:23 Генштаб сообщил, где на Донбассе идут бои (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались вести наступление в направлении Майского — Кодемы.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом же направлении были обстреляны районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Армия РФ применила авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево.

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На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Авдеевском направлении оккупанты ударили по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.

Оккупанты пытались вести наступление в направлении Пески — Первомайское, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском направлении из танков и артиллерии разных типов войска РФ вели огонь вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов применяли авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанесли авиаудары недалеко от Орехово, Гуляйпольского и Щербаков.

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