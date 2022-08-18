Отошли с потерями. Генштаб сообщил о неудачных наступлениях оккупантов на Донбассе

18 августа, 07:24
Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

На Краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлении Николаевка — Выемка. Успеха не имели и отошли.

В утренней сводке Генштаба говорится, что также были зафиксированы обстрелы из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Вражеская авиация нанесла удар возле Веселого.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

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Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Клиново — Бахмут, Семигорье — Зайцево, Семигорье — Кодема и Гольмовский — Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении зафиксировали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Войска РФ вели наступление на направлении Лозовое — Первомайское, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборону занятых районов. Обстреливали районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

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Вели воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковловки.

Пытались вести штурмовые действия в направлении Егоровка — Шевченко, успеха не имели и отошли.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Война России против Украины

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