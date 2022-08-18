Отошли с потерями. Генштаб сообщил о неудачных наступлениях оккупантов на Донбассе 18 августа, 07:24 Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

На Краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлении Николаевка — Выемка. Успеха не имели и отошли.

В утренней сводке Генштаба говорится, что также были зафиксированы обстрелы из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Вражеская авиация нанесла удар возле Веселого.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Клиново — Бахмут, Семигорье — Зайцево, Семигорье — Кодема и Гольмовский — Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении зафиксировали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Войска РФ вели наступление на направлении Лозовое — Первомайское, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборону занятых районов. Обстреливали районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вели воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковловки.

Пытались вести штурмовые действия в направлении Егоровка — Шевченко, успеха не имели и отошли.

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