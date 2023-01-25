Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносила результативные удары по позициям оккупантов 25 января, 07:23 Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины в течение прошлых суток наносила результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 25 января.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

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Кроме того, украинские военные уничтожили штурмовик Су-25, три ударных российских вертолета Ка-52, три БПЛА типа Орлан, один беспилотник типа Мерлин и один БПЛА типа Ланцет.

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения оккупантов.