Генштаб сообщил о результативных ударах украинской артиллерии по оккупантам 22 ноября, 08:00 За сутки украинская артиллерия наносила успешные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 22 ноября.

Под удар попали пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также станция радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла 84600 своих военных.

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