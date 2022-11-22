Генштаб сообщил о результативных ударах украинской артиллерии по оккупантам

22 ноября, 08:00
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За сутки украинская артиллерия наносила успешные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

За сутки украинская артиллерия наносила успешные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 22 ноября.

Под удар попали пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также станция радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла 84600 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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