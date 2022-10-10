Успехи ВСУ на фронте: за сутки отразили несколько атак, авиация сбила самолет РФ и три ракеты — Генштаб 10 октября, 07:14 Генштаб сообщил, где ВСУ дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 10 октября.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Видео дня

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили российский самолет Су-25, три БпЛА и три управляемых авиационных ракеты Х-59.

