Оккупанты пытаются наступать: ВСУ отразили ряд вражеских атак в Донецкой области — Генштаб 21 ноября, 08:00 ВСУ отразили попытки наступления оккупантов в Донецкой области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 21 ноября.

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

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За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями войска РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочково, Ветеринарное, Огурцово и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской области, а также Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществляют обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Опытное, Первомайское, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка в Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборону. От артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Чаривное Запорожской области, а также город Никополь в Днепропетровской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону, усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций украинских войск и корректрировки огня артиллерии ведут воздушную разведку БПЛА. Вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.