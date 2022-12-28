Оккупанты продолжают наступать на двух направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор 28 декабря, 07:01 Украинские силы отразили ряд атак оккупантов (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 28 декабря.

Украинские силы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха в Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеские обстрелы попали Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели огонь по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов по населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.