Тяжелые бои на Донбассе: ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов — Генштаб 8 августа, 08:00 Генштаб рассказал о тяжелых боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спорного.



Как сообщает Генштаб, вражеская авиация нанесла удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

В целях улучшения тактического положения оккупанты вели наступательный бой в районе Верхнекаменского. Понесли потери и отошли.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Армия РФ задействовала авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцево.

Вражеские разведывательные группы были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки.

Войска РФ вели наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели огонь по военной и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовали авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вели наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские военные встретили захватчиков точным огнем и отбросили назад.

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