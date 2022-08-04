Ситуация на Донбассе: Генштаб сообщил, где продолжаются бои

4 августа, 08:00
На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении оккупанты вели наступательный бой в направлении Яремовка — Долина, успеха не имели и отошли.

Как сообщает Генштаб на этом направлении зафиксировали обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Вражеская авиация нанесла удар неподалеку от Спорного.

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На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледар. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

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Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка — Соледар, Доломитное — Травневое, Возрождение — Вершина, Покровское — Бахмут, Васильевка — Яковлевка, Семигорье — Вершина. На всех указанных направлениях успеха не имели и отошли. Ведут наступательные действия в направлении Новолуганское — Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении были обстреляны районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Лозовое — Пески и Веселое — Пески, успеха не имели и отошли.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Авиаудар был нанесен недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка — Марьинка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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