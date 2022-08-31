На Бахмутском и Авдеевском направлениях идут ожесточенные бои — Генштаб

31 августа, 08:06
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Генштаб назвал самые опасные направления на Донбассе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генштаб назвал самые опасные направления на Донбассе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Донецком направлении оккупанты пытаются выйти на админграницу Донецкой области. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Краматорском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Авиация РФ нанесла удары неподалеку Спирного и Ивано-Дарьевки.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево. Успеха не имели и отошли. Пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении захватчики вели огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытались улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понесли потери и отступили.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

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На Запорожском направлении, применяя танки, реактивную и ствольную артиллерию, оккупанты совершали обстрелы вдоль линии столкновения. Осуществляют перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Бои Война России против Украины

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