ВСУ отразили вражеские атаки возле 15 населенных пунктов, авиация и артиллерия успешно били по оккупантам — Генштаб 19 декабря, 09:01 Украинские силы остановили атаки оккупантов в двух областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в Донецкой и Луганской областях.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 19 декабря.

Украинские силы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов с помощью БПЛА типа Shahed-136, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении под минометные обстрелы попали населенные пункты Гремяч Черниговской области, а также Белокопытово Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении под огонь попали районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Макеевку, Площанку, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дылеевка, Озаряновка Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях из реактивной и ствольной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области; Красногригорьевка и Никополь Днепропетровской области; Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В то же время украинские защитники сбили семь БпЛА типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Зоопарк.