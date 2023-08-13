Интенсивнее, чем ожидали. Генштаб рассказал детали подготовки украинских морпехов в Великобритании 13 августа, 15:50 Тренировка украинских морпехов в Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ сообщил больше деталей о подготовке украинских морских пехотинцев, которые провели полугодовые учения со своими коллегами из Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Генштаба, опубликованном на Facebook.

Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью.

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В Генштабе отметили, что все курсанты проходили строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по приближенным к реальным сценариям.

В прошлом украинские курсанты имели разные профессии. Многие были гражданскими и пришли добровольцами, не имея предварительного военного опыта, а другие — перешли из других подразделений Вооруженных Сил Украины и имели уже боевой опыт.

По словам одного из украинских морских пехотинцев, британские инструкторы были все время рядом и показывали, как двигаться и как работать в небольшой команде.

«Обучение оказалось гораздо более интенсивным, чем я ожидал. Я никогда не думал, что буду делать то, что делал. Это повлияет на то, как мы действуем, когда мы вернемся в Украину», — отметил он.

В Генштабе добавляют, что более 20 тысяч новобранцев Вооруженных Сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании с начала 2022 года. Их обучали основным военным навыкам, включая техники боя в окопах и городе, лидерским навыкам и медицинской подготовке.

В субботу, 12 августа, Королевский военно-морской флот Великобритании сообщил, что завершил обучение более одной тысячи украинских морских пехотинцев, которые учились проводить рейды и сложные операции.

15 июля Министерство обороны Великобритании сообщило, что подготовило по программе Interflex 18 тысяч украинских военнослужащих.

29 июля таблоид Sunday Express со ссылкой на анонимные источники сообщил, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированный Крым до Рождества.

В среду, 9 августа, Генштаб ВСУ показал как украинские военные проходят подготовку в Великобритании, где на учениях есть правдоподобное воспроизведение боевой обстановки.