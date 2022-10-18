ВСУ отразили шесть атак оккупантов в Донецкой области, еще одну — в Харьковской — Генштаб
Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантоа в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, а также Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 18 октября.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели.