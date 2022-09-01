Южное направление: оккупанты пытаются удержать позиции, восполнить потери и восстановить обеспечение — Генштаб

1 сентября, 08:06
Поделиться:
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Принимают меры по восполнению потерь.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Войска РФ из танков, ствольной и реактивной артиллерии вели огонь вдоль линии столкновения.

Читайте также:
Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
8 сентября мы узнаем ключевую вещь, которая повлияет на ход войны в Украине

Обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибугское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка.

Видео дня

Активно применяли БПЛА для ведения разведки.

Пытаются восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Читайте также:
Пентагон о контрнаступлении ВСУ на юге: Войска РФ в некоторых случаях отступают
https://www.youtube.com/embed/qw-4L_7G2og

Вражеская корабельная группировка продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X