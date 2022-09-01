Южное направление: оккупанты пытаются удержать позиции, восполнить потери и восстановить обеспечение — Генштаб 1 сентября, 08:06 Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Принимают меры по восполнению потерь.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Войска РФ из танков, ствольной и реактивной артиллерии вели огонь вдоль линии столкновения.

Обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибугское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка.

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Активно применяли БПЛА для ведения разведки.

Пытаются восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Вражеская корабельная группировка продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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