Более 30 боевых столкновений за сутки. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте 9 сентября, 09:02 Учения украинских военных из 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады вблизи Бахмута, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

За прошедшие сутки на разных участках фронта произошло более 30 боевых столкновений. Россияне продолжают безуспешные попытки наступления на востоке, силы обороны Украины одновременно продолжают наступательную операцию на юге, уничтожая врага и постепенно освобождая оккупированные территории.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 563-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск у государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на другие направления.

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На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Для пополнения потерь россияне продолжают перебрасывать на указанные направления резервы, комплектуют штурмовые группы преимущественно заключенными.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают оккупированные территории.

Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник совершил более 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике, отчитываются в Генштабе.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В свою очередь россияне перебрасывают на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытаются восстановить утраченное положение. ВСУ в районе Роботино Запорожской области отбили более 10 таких попыток.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, один удар по пункту управления и один — по позиции вражеского ЗРК.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов россиян, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления и одну станцию РЭБ.

Россияне тем временем продолжают свою тактику террора, нанося ракетные и авиационные удары и осуществляя обстрелы из РСЗО не только по военным, но и по гражданским объектам.

Так за сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из РСЗО. Под обстрелы попали населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 шахедами, из которых 16 уничтожила ПВО.