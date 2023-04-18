Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, ВСУ отразили около 30 атака оккупантов — Генштаб

18 апреля, 19:31
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В течение суток отражено около 30 атак противника (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В течение суток отражено около 30 атак противника (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 18 апреля, на 419-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские.
  • Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
  • Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.
  • На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и по зенитно-ракетному комплексу противника.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

По данным Генштаба, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 183 130 военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Марьинка Войска РФ Бахмут Генштаб ВСУ

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