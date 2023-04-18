Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, ВСУ отразили около 30 атака оккупантов — Генштаб
В течение суток отражено около 30 атак противника (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 18 апреля, на 419-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
- Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.
- На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.
По данным Генштаба, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 183 130 военных.