Россияне за месяц могут изготовлять около ста ракет разного типа — Генштаб 5 июля, 16:07 Работа ПВО в Одесской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По данным украинского Генштаба, российский военно-промышленный комплекс может производить за месяц около ста ракет разного типа.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью Укринформу.

«По нашим оценкам, в месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет», — сказал он.

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Громов уточнил, что это число включает:

более 10 единиц для ОТРК Искандер;

до 30 единиц — морского базирования Калибр;

до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты Кинжал.

Громов добавил, что страна-агрессор смогла сохранить, а в отдельных случаях повысить темпы производства ракет после вторжения в Украину.

Он также сообщил, что россияне используют значительное количество БПЛА разных типов. По его данным, Россия получила от Ирана до 1 800 дронов типа Shaheed, из которых около 1 600 единиц уже использовала.

«Остаток — более 200 единиц. Запасы этих БПЛА постоянно пополняются за счет поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа Shaheed на территории Татарстана, в районе в 10 км от Казани», — уточнил он.

Также Громов сообщил, что оккупанты активно применяют собственные ударные БПЛА типа Ланцет, которые серийно производятся на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн Калашников.

По его словам, всего было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 были применены в зоне боевых действий. Таким образом, у россиян остается около 50 БпЛА этого типа.

Однако генерал отметил, что из-за санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными.