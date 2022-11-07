Россияне принудительно вывозят сирот и детей с инвалидностью из Херсонской области — Генштаб 7 ноября, 19:51 В ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов (Фото:Генштаб/Facebook)

Войска РФ принудительно вывозят из Херсонской области сирот, детей с инвалидностью и пожилых людей. Также оккупационные власти искусственно создают неприемлемые для проживания условия для местных жителей на оккупированном юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба.

Войска РФ пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из РСЗО. Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Россия продолжает перебрасывать подразделения вооруженных сил РФ на территорию республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск.

Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно оккупированной Херсонской области на территорию РФ. По данным Генштаба, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

Оккупационные власти Херсонской области искусственно создают неприемлемых для проживания условия для местных жителей, отключают электроснабжение и связь, чтобы заставить местных выехать за пределы региона.

Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжаются вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию РФ.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Были поражены 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба, c начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 76 460 своих военных, за минувшие сутки — 530. Такие данные на утро 7 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.