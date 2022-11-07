Россияне принудительно вывозят сирот и детей с инвалидностью из Херсонской области — Генштаб

7 ноября, 19:51
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В ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов (Фото:Генштаб/Facebook)

В ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов (Фото:Генштаб/Facebook)

Войска РФ принудительно вывозят из Херсонской области сирот, детей с инвалидностью и пожилых людей. Также оккупационные власти искусственно создают неприемлемые для проживания условия для местных жителей на оккупированном юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба.

  • Войска РФ пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из РСЗО. Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.
  • Россия продолжает перебрасывать подразделения вооруженных сил РФ на территорию республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск.
  • Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно оккупированной Херсонской области на территорию РФ. По данным Генштаба, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.
  • Оккупационные власти Херсонской области искусственно создают неприемлемых для проживания условия для местных жителей, отключают электроснабжение и связь, чтобы заставить местных выехать за пределы региона.
  • Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжаются вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию РФ.
  • Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.
  • Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Были поражены 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.
  • Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/452701947042889

По данным Генштаба, c начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 76 460 своих военных, за минувшие сутки — 530. Такие данные на утро 7 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/yPdA6V2DpJg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Генштаб Войска РФ

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