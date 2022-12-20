Россияне продолжают пытаться наступать на Бахмут, ВСУ ударили по базе оккупантов в Запорожской области — Генштаб 20 декабря, 19:13 В Запорожской области ВСУ ликвидировали более 130 оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Войска РФ продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Запорожской области ВСУ ударили по базе оккупантов, в результате ранены более 130 россиян.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней постройки Генштаба:

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями ВСУ 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, а за минувшие сутки — 430.