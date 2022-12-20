Россияне продолжают пытаться наступать на Бахмут, ВСУ ударили по базе оккупантов в Запорожской области — Генштаб
В Запорожской области ВСУ ликвидировали более 130 оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)
Войска РФ продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Запорожской области ВСУ ударили по базе оккупантов, в результате ранены более 130 россиян.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.
Главное из вечерней постройки Генштаба:
- Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
- В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона.
- Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями ВСУ 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.
- Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, а за минувшие сутки — 430.