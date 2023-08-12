В Генштабе рассказали о попытках наступления россиян на Бахмутском и Купянском направлениях

12 августа, 08:10
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Служащие 14-й ОМБр князь Роман Великий на позициях вблизи Купянска, Харьковская область, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

Служащие 14-й ОМБр князь Роман Великий на позициях вблизи Купянска, Харьковская область, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

За прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта произошло 30 боевых столкновений. Россияне в частности вели безуспешное наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 535-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины:

  • На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области.
  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

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Россияне также продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль всей линии фронта. Кроме того, войска РФ в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях — закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один российский зенитно-ракетный комплекс Стрела.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Харьковская область Юг Украины Бахмут Купянск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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