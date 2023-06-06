Россия привлекает студентов медицинских вузов к работе в прифронтовых военных медучреждениях — Генштаб 6 июня, 21:02 Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 6 июня, на 468-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

В течение суток противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Также враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Кроме того, этой ночью российские террористы совершили очередное военное преступление — с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении в течение суток враг из артиллерийских и минометов обстрелял населенные пункты.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. У врага на всех направлениях, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях различного типа. В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов РФ для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 211 150 военных.