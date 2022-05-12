Сводка Генштаба. Войска РФ пытаются наступать на востоке, но несут потери почти на всех направлениях 12 мая, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях, сообщает пресс-центр Генштаба в четверг, 12 мая, в традиционной сводке.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

Оккупанты пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращают ведение наступательных действий на востоке страны.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия оккупантов не замечены.

активные действия оккупантов не замечены. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины.

по инфраструктурным объектам на территории Украины. На Северском направлении оккупанты усилено охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях и обстреливают приграничные районы Украины.

оккупанты усилено охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях и обстреливают приграничные районы Украины. На Харьковском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

оккупанты обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки. На Славянском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты вдоль линии столкновения.

оккупанты обстреливали населенные пункты вдоль линии столкновения. На Донецком направлении оккупанты обстреливали укрепления украинской армии из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары.

оккупанты обстреливали укрепления украинской армии из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары. На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Новоселовка.

враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Новоселовка. На Северодонецком направлении войска РФ также безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Воеводовка.

войска РФ также безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Воеводовка. Попытки штурма оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях также успеха не имели.

также успеха не имели. В городе Мариуполь враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары в районе завода Азовсталь.

враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары в районе завода Азовсталь. На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, продолжают удерживать занятые позиции.

оккупанты активных боевых действий не вели, продолжают удерживать занятые позиции. По имеющейся информации, противник провел наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова .

. Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26,6 тысячи личного состава.

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