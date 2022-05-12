Сводка Генштаба. Войска РФ пытаются наступать на востоке, но несут потери почти на всех направлениях
Уничтоженная российская техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях, сообщает пресс-центр Генштаба в четверг, 12 мая, в традиционной сводке.
Война России против Украины — главные события 12 мая
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- Оккупанты пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращают ведение наступательных действий на востоке страны.
- На Волынском и Полесском направлениях активные действия оккупантов не замечены.
- Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины.
- На Северском направлении оккупанты усилено охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях и обстреливают приграничные районы Украины.
- На Харьковском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.
- На Славянском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты вдоль линии столкновения.
- На Донецком направлении оккупанты обстреливали укрепления украинской армии из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары.
- На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Новоселовка.
- На Северодонецком направлении войска РФ также безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Воеводовка.
- Попытки штурма оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях также успеха не имели.
- В городе Мариуполь враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары в районе завода Азовсталь.
- На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, продолжают удерживать занятые позиции.
- По имеющейся информации, противник провел наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.
- Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.
По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26,6 тысячи личного состава.
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