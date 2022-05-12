Сводка Генштаба. Войска РФ пытаются наступать на востоке, но несут потери почти на всех направлениях

12 мая, 19:27
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Уничтоженная российская техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях, сообщает пресс-центр Генштаба в четверг, 12 мая, в традиционной сводке.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • Оккупанты пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращают ведение наступательных действий на востоке страны.
  • На Волынском и Полесском направлениях активные действия оккупантов не замечены.
  • Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины.
  • На Северском направлении оккупанты усилено охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях и обстреливают приграничные районы Украины.
  • На Харьковском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.
  • На Славянском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты вдоль линии столкновения.
  • На Донецком направлении оккупанты обстреливали укрепления украинской армии из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары.
  • На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Новоселовка.
  • На Северодонецком направлении войска РФ также безуспешно пытались штурмовать населенный пункт Воеводовка.
  • Попытки штурма оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях также успеха не имели.
  • В городе Мариуполь враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары в районе завода Азовсталь.
  • На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, продолжают удерживать занятые позиции.
  • По имеющейся информации, противник провел наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.
  • Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.
Видео дня

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26,6 тысячи личного состава.

https://www.youtube.com/embed/hQuvjui-mNg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Восток Украины Генштаб Война в Украине

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