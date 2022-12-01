Войска РФ отводят отдельные подразделения из Запорожской области — Генштаб 1 декабря, 18:43 Войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Главное из сводки Генштаба:

За сутки войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстреляли из РСЗО город Херсон.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. На Бахмутском направлении противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение.

По имеющейся информации, оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.

Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 своих военных, а за минувшие сутки — 560.