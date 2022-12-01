Войска РФ отводят отдельные подразделения из Запорожской области — Генштаб

1 декабря, 18:43
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Войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Главное из сводки Генштаба:

  • За сутки войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстреляли из РСЗО город Херсон.
  • Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. На Бахмутском направлении противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение.
  • По имеющейся информации, оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.
  • Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
  • Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
  • Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/471163625196721

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 своих военных, а за минувшие сутки — 560.

https://www.youtube.com/embed/rKhE95R1OfI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Генштаб Войска РФ

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