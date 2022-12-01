Войска РФ отводят отдельные подразделения из Запорожской области — Генштаб
Войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)
Войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Главное из сводки Генштаба:
- За сутки войска РФ нанесли ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстреляли из РСЗО город Херсон.
- Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. На Бахмутском направлении противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение.
- По имеющейся информации, оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.
- Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
- Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
- Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 своих военных, а за минувшие сутки — 560.