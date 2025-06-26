На фронте 25 июня зафиксировано 118 боевых столкновений, осуществлено 4126 обстрелов, в том числе с использованием 1129 дронов-камикадзе и 54 авиаударов со сбросом 80 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях силы обороны отбили 11 атак, еще три боя продолжаются. Зафиксировано 214 обстрелов, включая 7 обстрелов из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Липцов семь раз, два боя еще продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил три штурма в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска провели 17 атак, активные боевые действия продолжаются в четырех локациях.

На Северском, Краматорском и Торецком направлениях продолжаются попытки продвижения врага, однако украинские силы эффективно сдерживают наступление.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 40 вражеских атак. В десяти точках бои продолжаются. За сутки ликвидировано 216 оккупантов, из них 145 — безвозвратно. Также уничтожена техника и элементы систем управления БПЛА.

На Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник понес потери и был вынужден отступить.

Генштаб отдельно отметил стойкость воинов 47-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.