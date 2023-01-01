Россияне обстреливают временно оккупированные территории Херсонской области — Генштаб 1 января, 19:12 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника (Фото:Генштаб/Facebook)

Войска РФ обстреливают из минометов временно оккупированные территории Херсонской области, чтобы вынудить местных жителей покинуть свои дома.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

За сутки противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БпЛА Shaheed-136, все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по детской больнице города Херсона.

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском перегруппировывает войска.

В целях дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой добровольной эвакуации российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселки между указанными населенными пунктами.

Во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются мероприятия по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов. Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области, в помещении местной школы, оккупанты развернули « полевой госпиталь» и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК Вагнер.

полевой госпиталь» и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК Вагнер. Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 106 710 своих солдат — из них 760 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.