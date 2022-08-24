Генштаб РФ настаивает на всеобщей мобилизации для восполнения потерь в Украине — СтратКом ВСУ

24 августа, 15:55
Ранее Сергей Шойгу признал так называемое «замедление темпов наступления» (Фото:Alexey Nikolsky/REUTERS)

Ранее Сергей Шойгу признал так называемое «замедление темпов наступления» (Фото:Alexey Nikolsky/REUTERS)

Кремлевскому режиму так и не удалось восполнить свои огромные потери в Украине путем скрытой мобилизации резервистов и вербовкой наемников.

Об этом в среду, 24 августа, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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В связи с этим российское военное руководство уже предлагает начать открытую всеобщую мобилизацию населения РФ.

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«В генштабе уже не скрывают, что нехватка солдат и офицеров приобрела катастрофические масштабы. Численность вторгшихся в Украину войск, включая насильственно отправленных на фронт жителей ОРДЛО, составляла до 180 тысяч человек, тогда как численность украинской армии доведена до более 700 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что так называемое «замедление темпов наступления» связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права».

https://www.youtube.com/embed/mdwiWlFNk14

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери российских захватчиков в Украине уже превысили 45 тысяч человек.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Российские военные Война России против Украины

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