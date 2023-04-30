«Не имеют единства между собой». Генштаб РФ стремится взять под контроль российские ЧВК — Буданов 30 апреля, 15:33 Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что генеральный штаб РФ стремится взять под контроль российские ЧВК.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам Буданова, РФ хочет подчинить своему генштабу многочисленные военизированные группировки.

«Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства», — подчеркнул глава украинской разведки.

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Буданов добавил, что сейчас Россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тысяч солдат.

Недавно главарь террористической организации ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести своих наемников из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

Также Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет, ведь «вагнеровцы заканчиваются».