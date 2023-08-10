Оккупанты без успеха наступали на трех направлениях, в течение суток произошло 25 боевых столкновений — Генштаб 10 августа, 21:01 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты пытались без успеха наступать на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Всего в течение суток произошло около 25 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за четверг, 10 августа, в Facebook.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось около 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Там же нанес авиационный удар.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 252 200 военных.