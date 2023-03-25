На третий день войны Генштаб ВСУ рассматривал возможность отвода войск на правый берег Днепра — генерал Муженко 25 марта, 16:17 Залужный и Муженко вместе работают над картами, 24 февраля 2022 года (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

На третий день полномасштабной войны РФ против Украины — 27 февраля 2022 года — Генштаб ВСУ рассматривал возможность отвода войск на правый берег Днепра.

Об этом рассказал экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах, а ныне научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко в интервью Фактам.

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По его словам, в Генштабе тогда рассматривали разные предложения: какие осуществить маневры, где усилить какую-то группировку, а откуда собрать на другие участки, где найти силы и средства, чтобы прикрыть Киевское и Черниговское направления.

«Когда я услышал предложение, что нам всем нужно отойти на правый берег Днепра (это было предложено на пункте управления — не в частном разговоре, а в присутствии находившихся военнослужащих), а левый оставить, со мной едва столбняк не случился. Как так, мы на третий-пятый день войны уже предполагаем такой уход? Это то, чего добивается Путин. Каковы бы были последствия, если бы мы попытались отвести войска? Вообще, трудно даже спрогнозировать», — говорит Муженко.

Он отмечает, что на тот момент не было полностью готовых решений.

«Некоторые и не могли быть готовы. А какие-то основные заготовки должны были быть. Тем более что в начале февраля прошли учения Заметиль-2022, которые дали свой позитив. Но не такой, как хотелось бы. Однако, слава Богу, произошло так, как произошло», — рассказывает экс-глава Генштаба.

Муженко также прокомментировал высадку российского десанта в Гостомеле.

«Спросил некоторых: „Как случилось, что российский десант высадился в аэропорту Гостомеля?“ Ответа не последовало. Тогда было принято решение нанести удар авиацией, затем — артиллерией, а затем заблокировать и уничтожить врага», — рассказал он.

Генерал удивляется также, что не было средств противовоздушной обороны, которые должны были стоять вдоль побережья Киевского моря с одной стороны в постоянном дежурном режиме.

«Ибо знал, что был создан так называемый „Шилочный дивизион“ противовоздушной обороны ["Шилка» — это зенитная самоходная установка советского производства ВСУ 23−4], который стоял по левому берегу водохранилища (Киевское море шириной до 20 километров — с одного берега средства ПВО его не перекрывали). Не знаю. Это же было предсказано этими замыслами. До 2019 там всегда проводили проверки и тренировки. Когда их сняли? Почему их не было? Как готовили? Очень много вопросов", — говорит Муженко.

Он отмечает, что первые дни вторжения «действительно были знаковые».

«Мы удержались благодаря лидерству, самостоятельности и инициативности командиров низового звена — рот, батальонов к комбригам включительно, а в некоторые моменты и воле командиров высшего звена. Пожалуй, это был результат подготовки и нашего опыта с 2014 по 2022 год, когда мы тактическую инициативу отдавали командирам. События первых дней я бы охарактеризовал как стратегически оборонительную операцию Вооруженных Сил, которая состоялась в форме тактических действий подразделений и воинских частей. Для военных это понятно», — говорит он.

Генерал также отмечает смелость обычных людей и обычных солдат.

«Мы остановили это нашествие благодаря патриотизму, самоотдаче, героизму простых людей и простых военных. Навстречу вражеским колоннам выходили безоружные украинцы и останавливали танки. Из-за своих заборов люди бросали бутылки с горючей смесью. Сопротивление было почти повсюду», — отмечает он.