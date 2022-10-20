Ситуация на фронте: ВСУ отразили ряд вражеских атак, авиация нанесла точные удары по оккупантам — Генштаб 20 октября, 08:05 Генштаб сообщил, где ВСУ дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 20 октября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них 14 Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию ​​РЭБ и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники оккупантов в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.

Оккупанты в течение суток нанесли 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов пострадали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Бурштнын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Донецкой области, Значковое Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонской области.

Кроме того, оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;



на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;



на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;



на Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, среди них Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской области;

на Южнобугском направлении оккупанты продолжают обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления ВСУ обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.