ВСУ отразили ряд вражеских атак и успешно били по скоплениям живой силы и техники оккупантов — Генштаб 13 октября, 08:08 Генштаб сообщил подробности о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 13 октября.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи вражеских зенитных ракетных комплексов.

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Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы оккупантов, вооружения и военной техники, четыре склада с боеприпасами. Также в зону огневого поражения попали вражеские позиции артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Российские оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. Более 40 населенных пунктов пострадали от вражеских атак. Удары зафиксировали, в частности, в районах Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.

Также войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;



на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;



на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, возле Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;



на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;



на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского;



на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности, Богоявленку, Времовку, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселку и Полтавку;



на Южнобугском направлении от обстрелов пострадали районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

