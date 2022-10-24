Оккупанты атаковали украинские позиции в двух областях: Генштаб сообщил, где ВСУ дали отпор 24 октября, 08:00 Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянка и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 октября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

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Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих оккупационных войск 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

