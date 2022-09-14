Успехи ВСУ: на Донбассе отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов — Генштаб 14 сентября, 07:22 ВСУ успешно отразили восемь вражеских атак на Донбассе (Фото:Генштаб)

Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке за среду, 14 сентября.

При этом оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержания захваченных территорий и срыва активных действий украинских войск на отдельных направлениях.

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От вражеских авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности, Харькова, Лозовой, Северска, Белогоровки, Николаевки, Верхнекаменского, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево, Юрьевки, Нью-Йорка, Первомайского, Каменки, Времовки, Степного, Малых Щербаков, Сухого Ставка, Костромки, Белой Криницы и Мирного.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.



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