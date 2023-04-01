Луганская область. После успешной атаки ВСУ россияне проверяют жителей и отключили мобильную связь — Генштаб

1 апреля, 07:45
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Мужчина в поселке возле Кременной Луганской области, 8 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Мужчина в поселке возле Кременной Луганской области, 8 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Россияне ужесточают контрразведывательный режим на оккупированной территории Луганской области после того, как украинские военные эффективно атаковали районы сосредоточения живой силы и техники.

Об этом сообщает Генштаб.

Речь идет о Троицком районе. Там оккупанты проверяют местных жителей, а в отдельных населенных пунктах отключили мобильную связь.

Также Генштаб продолжает фиксировать, как россияне используют гражданскую инфраструктуру и частную собственность в своих целях. В частности, в некоторых населенных пунктах Щастинского района Луганской области они выселяют людей из домов, чтобы расквартировать военных РФ.

Видео дня

Ранее Генштаб и Минобороны сообщали, что в Старобельском районе региона россияне ищут 50 дезертиров и хотят мобилизовать всех мужчин на захваченных территориях Луганской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Луганская область Генштаб ВСУ

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