Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ — Генштаб 5 июля, 08:15 Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины.



Об этом сообщает Генштаб.

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Зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров.

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