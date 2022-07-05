Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Генштаб.
Зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров.
Вражеская пара вертолетов Ка-52 нанесла авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.
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