Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить наступления ВСУ

20 июня, 08:00
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Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупационные войска на юге Украины не вели активных боевых действий.

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Вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/pZXLRrq69fE

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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