Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить наступления ВСУ 20 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупационные войска на юге Украины не вели активных боевых действий.

Вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

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