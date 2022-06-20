Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить наступления ВСУ
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Российские оккупационные войска на юге Украины не вели активных боевых действий.
Вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.
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