На освобожденных территориях фиксируют до 200 военных преступлений оккупантов ежедневно — Генштаб 13 сентября, 07:23 Генштаб рассказал о ситуации на освобожденных от оккупантов территориях (Фото:Handout via REUTERS)

На временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Отмечается, что в освобожденных городах остается высокой минная опасность: более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Видео дня

«Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные громады», — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты продолжают тактику террора и устрашение гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.