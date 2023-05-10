Ситуация на фронте: ВСУ нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов — Генштаб 10 мая, 07:54 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в сводке в среду, 10 мая.

Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, и, к сожалению, имеем и попадания. В частности, пять ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

Видео дня

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершил 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник с артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезномое, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречное, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.



На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Под артиллерийскими обстрелами оказались Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглась, в частности, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу. Обстрелял населенные пункты Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные в Запорожье и Антоновке, Молодежном и Зеленовке Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили шесть вражеских БПЛА разных типов, три из них — типа Шахед.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

