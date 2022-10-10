Перебои с едой и водой, огромные потери. Генштаб сообщил о критической ситуации в одном из полков оккупантов 10 октября, 07:06 Генштаб рассказал о критической ситуации в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса РФ (Фото:Генштаб)

По информации Генштаба, критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса оккупационной армии РФ.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на понедельник, 10 октября.

Генштаб сообщил, что сформированный на скорую руку полк решением командующего 49 армией был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

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Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования.

В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие в лучшем случае экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.