Генштаб рассказал о проблемах РФ с обеспечением при проведении мобилизации 5 октября, 07:08 РФ столкнулась с проблемами с обеспечением при проведении мобилизации (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой «частичной» мобилизации.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 5 октября.

Мобилизованный личный состав был отправлени из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью их разместить, одеть и обеспечить питанием.

Видео дня

Также Генштаб сообщил, что на временно оккупированной территории АР Крым в медицинских учреждениях Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.