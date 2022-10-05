Генштаб рассказал о проблемах РФ с обеспечением при проведении мобилизации

5 октября, 07:08
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РФ столкнулась с проблемами с обеспечением при проведении мобилизации (Фото:REUTERS/Stringer)

РФ столкнулась с проблемами с обеспечением при проведении мобилизации (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой «частичной» мобилизации.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 5 октября.

Мобилизованный личный состав был отправлени из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью их разместить, одеть и обеспечить питанием.

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Также Генштаб сообщил, что на временно оккупированной территории АР Крым в медицинских учреждениях Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Генштаб Война России против Украины

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