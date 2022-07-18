На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ к границе с Россией — Генштаб 18 июля, 07:03 Генштаб рассказал о ситуации в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижение украинских войск в сторону государственной границы.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ вела огонь в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино.

Вражеская авиация нанесла удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

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На Славянском направлении российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанесли авиаудар неподалеку от Богородичного.



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