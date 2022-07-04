На юге Украины оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и не допустить контрнаступления ВСУ — Генштаб

4 июля, 08:05
Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессоры сосредотачивают на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное.

Также оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, сообщает Генштаб.

Армия РФ усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

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В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​Каланчак (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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