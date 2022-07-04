На юге Украины оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и не допустить контрнаступления ВСУ — Генштаб 4 июля, 08:05 Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессоры сосредотачивают на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное.



Также оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, сообщает Генштаб.

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