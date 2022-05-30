Генштаб о ситуации на юге Украины: оккупанты удерживают рубежи, стягивают снятую с хранения технику 30 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты перемещают снятую с хранения военную технику на юг Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей, сковывании действий украинских войск и предотвращении перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления.



Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

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На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций оккупационная армия РФ перебросила отдельные подразделения на определенные направления.

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