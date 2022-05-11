Оккупанты пытаются закрепиться на Криворожском направлении, на юге хотят улучшить тактическое положение 11 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются закрепиться на Криворожском направлении (Фото:Генштаб)

На Криворожском направлении российские оккупанты обстреливали позиции подразделений украинских войск с применением артиллерии.



Об этом сообщает Генштаб.

В целях закрепления на захваченной территории проводят инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

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На Южнобугском и Таврическом направлениях подразделения армии РФ пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает обстреливать украинские позиции.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Таврическом направлении оккупанты проводят демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствуют инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной.

Подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

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