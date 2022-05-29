Стягивают резервы и устаревшую технику. Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины после успешного наступления ВСУ 29 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Ранее ВСУ провели успешное наступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

На Южнобугском направлении оккупанты в результате наступательных действий украинских подразделений понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.



Война России против Украины — главные события 29 мая

Как сообщает Генштаб, оккупационная армия РФ принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перебрасывания резервов на угрожающие направления.

Видео дня

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других.

В целях восполнения потерь оккупанты усиливают группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий агрессоры не проводили, обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.



На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.