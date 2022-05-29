Стягивают резервы и устаревшую технику. Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины после успешного наступления ВСУ

29 мая, 08:00
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Ранее ВСУ провели успешное наступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Ранее ВСУ провели успешное наступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

На Южнобугском направлении оккупанты в результате наступательных действий украинских подразделений понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

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Как сообщает Генштаб, оккупационная армия РФ принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перебрасывания резервов на угрожающие направления.

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Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других.

В целях восполнения потерь оккупанты усиливают группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий агрессоры не проводили, обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Наступление Война России против Украины

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