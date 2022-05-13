Битва за Донбасс: оккупанты пытаются захватить Рубежное и Марьинку, штурмуют Орехово и Камышеваху
Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.
Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
На Бахмутском направлении агрессоры вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.
На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.
Армия РФ продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивали на блокировании украинских подразделений в районе завода Азовсталь. Применяет стратегическую авиацию.
«Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время», — добавили в Генштабе.
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