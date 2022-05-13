Битва за Донбасс: оккупанты пытаются захватить Рубежное и Марьинку, штурмуют Орехово и Камышеваху

13 мая, 07:21
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Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении агрессоры вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

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На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Армия РФ продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивали на блокировании украинских подразделений в районе завода Азовсталь. Применяет стратегическую авиацию.

«Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время», — добавили в Генштабе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Рубежное Марьинка Война России против Украины

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