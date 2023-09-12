ВСУ уже могут противодействовать российской системе РЭБ Комета — Генштаб 12 сентября, 14:16 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне создали систему защиты от радиоподавления, которая называется Комета, но ВСУ уже имеют возможность ей противодействовать.

Об этом заявил руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко.

«Мы уже имеем возможность противодействовать этой системе. Соответственно, завтра они придумают что-то другое, и мы создадим другие системы радиоэлектронной борьбы, которые будут эффективно влиять на эти средства. Это непрерывный процесс», — сказал он в интервью Украинской правде.

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По его словам, радиоэлектронная борьба — это непрерывная конкуренция между мерами радиоэлектронной защиты, с одной стороны, и радиоэлектронного подавления — с другой.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.