Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются помешать перегруппировке ВСУ — Генштаб

13 июля, 08:00
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты пытались помешать перегруппировке украинских войск.

Как сообщает Генштаб, для этого они вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовали БПЛА.

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В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства.

В готовности к нанесению ракетных ударов удерживается четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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